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Потерпевший на суде по делу Варданяна: Меня ранил армянский снайпер

Потерпевший на суде по делу Варданяна: Меня ранил армянский снайпер В ходе судебного процесса также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего
Внутренняя политика
6 мая 2025 г. 15:25
Потерпевший на суде по делу Варданяна: Меня ранил армянский снайпер

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступление против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях, на котором были допрошены потерпевшие.

Как сообщает Report, показания дал признанный потерпевшим Садиг Бахшиев.

В своих показаниях он заявил, что получил ранение в результате выстрела армянского снайпера с территории Агдеринского района. В результате был причинен тяжкий вред его здоровью.

В ходе судебного процесса также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке 'I was wounded by an Armenian sniper,' victim at Vardanyan trial says
Версия на азербайджанском языке Zərərçəkmiş şəxs: Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqları tərəfindən atılan snayper gülləsi ilə xəsarət aldım

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