Потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии откроет новые возможности для Европы

Уверен, что мы достигнем поставленных целей по всем направлениям, и точно так же, как нефть и газ, электроэнергия Азербайджана также будет поставляться на европейское пространство.

Уверен, что мы достигнем поставленных целей по всем направлениям, и точно так же, как нефть и газ, электроэнергия Азербайджана также будет поставляться на европейское пространство.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"С этой целью в декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии откроет новые возможности для Европы", отметил глава государства.