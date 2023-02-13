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Потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии откроет новые возможности для Европы

Потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии откроет новые возможности для Европы Уверен, что мы достигнем поставленных целей по всем направлениям, и точно так же, как нефть и газ, электроэнергия Азербайджана также будет поставляться на европейское пространство.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 14:02
Потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии откроет новые возможности для Европы

Уверен, что мы достигнем поставленных целей по всем направлениям, и точно так же, как нефть и газ, электроэнергия Азербайджана также будет поставляться на европейское пространство.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"С этой целью в декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии откроет новые возможности для Европы", отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan's potential, including green energy potential, will open new opportunities for Europe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın potensialı, o cümlədən yaşıl enerji potensialı Avropa üçün yeni imkanlar açacaq

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