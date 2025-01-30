Поступившие в ЦИК обращения направлены на рассмотрение ОИК

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с муниципальными выборами, проведенными 29 января 2025 года в Азербайджане.

Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с муниципальными выборами, проведенными 29 января 2025 года в Азербайджане.

Как сообщает Report, в повестку заседания был включен вопрос о рассмотрении обращений, поступивших в ЦИК в связи с выборами.

Сначала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова предоставила полную информацию по данному вопросу.

Затем были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК по Джалилабадскому сельскому избирательному округу №72 и Шекинскому сельскому избирательному округу №115.

Согласно решению ЦИК, поступившие обращения в соответствии с требованиями Избирательного кодекса будут направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии (ОИК) для рассмотрения.

В рамках заседания было дано поручение о скорейшем рассмотрении обращений.