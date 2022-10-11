Пострадавшим в результате армянских ракетных обстрелов Гянджи выплачено около 5 млн манатов

Гражданскому населению, пострадавшему во время ракетных обстрелов Гянджи во время Отечественной войны, выплачена компенсация в размере 4 959 000 манатов для обеспечения социальных потребностей и устранения ущерба, нанесенного их домам и личному имуществу.

Гражданскому населению, пострадавшему во время ракетных обстрелов Гянджи в ходе Отечественной войны, выплачена компенсация в размере 4, 959 млн манатов для обеспечения социальных потребностей и возмещения ущерба их домам и личному имуществу.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, в ходе "круглого стола", посвященного 2-й годовщине теракта, совершенного вооруженными силами Армении в Гяндже 11 октября 2020 года.

Он отметил, что в ходе следствия в Гяндже был проведен осмотр 113 разрушенных и сильно поврежденных, пришедших в аварийное состояние, и 522 подлежащих ремонту и восстановлению домов, а также 73 транспортных средств и фермерское хозяйство. Признаны потерпевшими в общей сложности 669 человек.

И.Сафаров напомнил, что распоряжением №2343 президента Азербайджана от 14 декабря 2020 года для компенсации ущерба, причиненного гражданам в результате преступлений вооруженных сил Армении, на первоначальном этапе потерпевшим была выплачена компенсация в размере 4 959 000 манатов для обеспечения необходимых социальных потребностей.