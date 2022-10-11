О нас

Пострадавшим в результате армянских ракетных обстрелов Гянджи выплачено около 5 млн манатов

Пострадавшим в результате армянских ракетных обстрелов Гянджи выплачено около 5 млн манатов Гражданскому населению, пострадавшему во время ракетных обстрелов Гянджи во время Отечественной войны, выплачена компенсация в размере 4 959 000 манатов для обеспечения социальных потребностей и устранения ущерба, нанесенного их домам и личному имуществу.
Внутренняя политика
11 октября 2022 г. 13:17
Пострадавшим в результате армянских ракетных обстрелов Гянджи выплачено около 5 млн манатов

Гражданскому населению, пострадавшему во время ракетных обстрелов Гянджи в ходе Отечественной войны, выплачена компенсация в размере 4, 959 млн манатов для обеспечения социальных потребностей и возмещения ущерба их домам и личному имуществу.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, в ходе "круглого стола", посвященного 2-й годовщине теракта, совершенного вооруженными силами Армении в Гяндже 11 октября 2020 года.

Он отметил, что в ходе следствия в Гяндже был проведен осмотр 113 разрушенных и сильно поврежденных, пришедших в аварийное состояние, и 522 подлежащих ремонту и восстановлению домов, а также 73 транспортных средств и фермерское хозяйство. Признаны потерпевшими в общей сложности 669 человек.

И.Сафаров напомнил, что распоряжением №2343 президента Азербайджана от 14 декабря 2020 года для компенсации ущерба, причиненного гражданам в результате преступлений вооруженных сил Армении, на первоначальном этапе потерпевшим была выплачена компенсация в размере 4 959 000 манатов для обеспечения необходимых социальных потребностей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gəncə terrorunda zərərçəkmiş mülki əhaliyə 5 milyona yaxın kompensasiya ödənilib

Самое важное

Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi