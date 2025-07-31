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Пострадавший от взрыва мины сотрудник АзТВ дал показания в суде

Пострадавший от взрыва мины сотрудник АзТВ дал показания в суде Пострадавший от взрыва мины сотрудник АзТВ дал показания в суде
Внутренняя политика
31 июля 2025 г. 14:08
Пострадавший от взрыва мины сотрудник АзТВ дал показания в суде

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда показания дал потерпевший Эмин Мамедов.

Как сообщает Report, он рассказал, что был командирован в Кяльбаджар для съемок как сотрудник АзТВ и 4 июня 2021 года в селе Сусузлуг противотанковая мина взорвалась под колесами их автомобиля. Мина была установлена вооруженными силами Армении.

В результате взрыва погибли оператор АзТВ Сирадж Абышов, корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы ИВ Кяльбаджарского района по округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четверо, включая самого Мамедова, получили ранения.

Он отметил, что дорога ранее неоднократно использовалась, что дает основания утверждать, что мина была установлена позже в результате диверсии. Потерпевший также ответил на вопросы стороны защиты.

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Версия на английском языке AzTV employee injured in mine explosion planted by Armenian armed forces testifies in court
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin basdırdığı minanın partlaması nəticəsində yaralanmış AzTV əməkdaşı məhkəmədə ifadə verib

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