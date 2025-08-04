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Пострадавшие в результате атак вооруженных сил Армении, жертвы мин и лица, подвергшиеся пыткам в плену, дали показания в суде

Пострадавшие в результате атак вооруженных сил Армении, жертвы мин и лица, подвергшиеся пыткам в плену, дали показания в суде В Бакинском военном суде 4 августа
Внутренняя политика
4 августа 2025 г. 21:34
Пострадавшие в результате атак вооруженных сил Армении, жертвы мин и лица, подвергшиеся пыткам в плену, дали показания в суде

В Бакинском военном суде 4 августа состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В суде дали показания пострадавшие в результате атак вооруженных сил Армении, жертвы мин и лица, подвергшиеся пыткам в плену.

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