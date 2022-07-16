Поставленные задачи выполняются по всем направлениям

"Азербайджан, одержавший историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, предпринимает успешные шаги и в поствоенный период. Результаты этих шагов, проводимой продуманной и целенаправленной политики наблюдаются во всех сферах".

"Азербайджан, одержавший историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, предпринимает успешные шаги и в поствоенный период. Результаты этих шагов, проводимой продуманной и целенаправленной политики наблюдаются во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По его словам, в этом контексте первое полугодие 2022 года также запомнилось успехами: "Как заявил глава государства Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года, которое прошло под его председательством, эти месяцы текущего года еще раз демонстрируют, что наша страна успешно развивается, по всем направлениям выполняются поставленные задачи".

В.Искендеров отметил, что в своей речи президент затронул многие важные моменты, в том числе вопросы скорейшего восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий: "Все работы проводятся по плану. Уже начато строительство жилых зданий, сдано в эксплуатацию село Агалы, утверждены генпланы пяти городов, определены места для новых сел. Возможно, в этом году мы займемся строительством, созданием новых деревень, восстановлением исторических памятников".