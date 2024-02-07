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Посольство: Турция является одной из стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей

Посольство: Турция является одной из стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей Турция является одной из зарубежных стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:29
Посольство: Турция является одной из стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей

Турция является одной из зарубежных стран, где наблюдается наибольшая активность избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как передает анкарское бюро Report, об этом сообщила пресс-секретарь посольства Азербайджана в Турции Айгюн Годжаева.

По ее словам, тысячи граждан Азербайджана, находящиеся в Турции, заранее обратились в посольство для участия в голосовании на президентских выборах. Они прошли консульский учет, и их имена были включены в списки избирателей, сказала Годжаева.

Представитель посольства отметила, что избирательные участки были созданы с учетом числа зарегистрированных избирателей. На сегодняшних выборах число развернутых в Турции избирательных участков намного больше, чем на предыдущих, сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Prezident seçkisində xarici ölkələrdən ən çox səs verənlərin Türkiyədən olacağı gözlənilir

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