Посол Великобритании чтит память героев 20 Января

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд чтит память героев, погибших во время трагических событий 20 Января.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Сегодня я с уважением чту память героев, погибших во время трагических событий 20 Января. Они отдали свои жизни за независимость и свободу Азербайджана", - отметил посол.
Bu gün 20 yanvar hadisələrində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda canlarından keçiblər.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO)
pic.twitter.com/bkp22EqyoY January 20, 2023