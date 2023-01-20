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Посол Великобритании чтит память героев 20 Января

Посол Великобритании чтит память героев 20 Января Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд чтит память героев, погибших в событиях 20 января.
Внутренняя политика
20 января 2023 г. 09:06
Посол Великобритании чтит память героев 20 Января

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд чтит память героев, погибших во время трагических событий 20 Января.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня я с уважением чту память героев, погибших во время трагических событий 20 Января. Они отдали свои жизни за независимость и свободу Азербайджана", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "20 Yanvar hadisələrində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edirəm"

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