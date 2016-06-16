​Посол: В нагорно-карабахском конфликте Иран не придерживается двойной позиции

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Я думаю, что в нагорно-карабахском конфликте Иран не придерживается двойной позиции. Долгие годы в данном вопросе мы придерживались единой позиции".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин.

Дипломат отметил, что в международных организациях Иран всегда был рядом с Азербайджаном: "Принципиальная политика Ирана заключается в том, что должна быть поддержана территориальная целостность стран, в том числе и Азербайджана. Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В то же время, мы поддерживаем мирное урегулирование конфликта. Нам не хочется очередной войны в регионе. Это не выгодно и самому региону".

Мохсун Пак Айин также выразил отношение к мыслям о различном подходе Ирана к нагорно-карабахскому и палестинскому конфликтам: "Нагорно-карабахский конфликт отличается от палестинской проблемы. Совершенные там Израилем геноциды и зверства еще более ужасные по сравнению с событиями, произошедшими в Нагорном Карабахе. Другое отличие в том, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта руководство стран ведет переговоры. Надеемся, что они дадут результат. Мы не верим в мирное урегулирование палестинского вопроса и подобной перспективы не видно".