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    Посол: Узбекистан использовал азербайджанский опыт при внедрении e-визы

    Шерзод Файзиев: Узбекские специалисты приезжали в Азербайджан для изучения вашего опыта во внедрении системы электронной визы

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Поток азербайджанских туристов в Узбекистан растет, за первое полугодие страну посетило 5 тысяч азербайджанцев, сообщил Report посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев.

    "Наши специалисты приезжали в Азербайджан для изучения вашего опыта во внедрении системы электронной визы", - заявил Ш.Файзиев.

    По его словам, все больше туристических компаний из Азербайджана в последнее время хотят открыть свои представительства в Узбекистане.

    "Это очень положительный фактор. Кроме того, за первое полугодие текущего года количество туристов из Азербайджана составило приблизительно 5 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года эта цифра была около 2 тысяч", - отметил дипломат.

    Посол также добавил, что с учетом турпотока из Азербайджана в Узбекистан, AZAL планирует к осени этого года увеличить количество рейсов в Ташкент.

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