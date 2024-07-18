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Посол: Турция и Азербайджан раньше многих западных стран предоставили женщинам право голоса

Посол: Турция и Азербайджан раньше многих западных стран предоставили женщинам право голоса Турция и Азербайджан раньше многих западных стран предоставили женщинам право избирать и быть избранными.
Внутренняя политика
18 июля 2024 г. 11:05
Посол: Турция и Азербайджан раньше многих западных стран предоставили женщинам право голоса

Турция и Азербайджан раньше многих западных стран предоставили женщинам право избирать и быть избранными.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на конференции "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы".

Посол рассказал о работе, проводимой в Турции и Азербайджане по повышению активности и роли женщин в общественно-политической жизни.

"В плане действий Турции на 2024 год предусмотрены серьезные меры по предотвращению насилия в отношении женщин. В Азербайджане также предпринимаются важные шаги в области прав женщин и детей, принимаются важные законы, проводятся различные мероприятия. Турция всегда готова делиться опытом с официальным Баку. Более того, между нашими странами существует план действий в этом направлении, и мы реализуем его совместно", - сказал дипломат.

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Версия на английском языке Cahit Bagci hails Azerbaijan’s actions regarding women's, children's rights
Версия на азербайджанском языке Səfir: Türkiyə və Azərbaycan bir çox Qərb ölkələrindən öncə qadınlara seçmə və seçilmə haqqı verib

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