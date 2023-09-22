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Посол Турции принял участие в траурной церемонии по сержанту полиции, погибшему при теракте в Ходжавенде

Посол Турции принял участие в траурной церемонии по сержанту полиции, погибшему при теракте в Ходжавенде Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии по сержанту полиции Асиму Джамалзаде, погибшему 19 сентября в результате теракта в Ходжавендском районе.
Внутренняя политика
22 сентября 2023 г. 15:21
Посол Турции принял участие в траурной церемонии по сержанту полиции, погибшему при теракте в Ходжавенде

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии по сержанту полиции Асиму Джамалзаде, погибшему 19 сентября в результате теракта в Ходжавендском районе.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети "Х".

Посол выразил соболезнования отцу и братьям, родственникам и боевым товарищам погибшего.

Напомним, что 19 сентября транспортное средство марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, подорвалось на мине, установленной армянской диверсионной группой в недавно построенном туннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района.

Машина направлялась к месту предыдущего теракта на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В результате теракта погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглу (05.02.1994 г. р.), Ширинов Рамиль Ариф оглу (08.07.1987 г. р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглу (12.07.1991 г. р.) и Заманов Хазар Азер оглу (21.07.1998 г. р.).

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri ermənilərin təxribatı nəticəsində həlak olan polis serjantının yas mərasimində iştirak edib

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