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Посол Турции поздравил азербайджанский народ

Посол Турции поздравил азербайджанский народ Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи со 103-летием освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 10:22
Посол Турции поздравил азербайджанский народ

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи со 103-летием освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Сегодня минует 103 года со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. В этот знаменательный день просим от Аллаха упокоения души победоносного командующего Кавказской исламской армии Нури-паши, его героической армии, всех ставших шехидами в центре Кавказа. Мы с благодарностью чтим их память".

Отметим, что сегодня годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны. Обретший независимость Азербайджан тем самым положил конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

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