Посол Турции: Нет серьезного прогресса в деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "У Азербайджана есть нагорно-карабахская проблема. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Эта проблема длится на протяжении 25 лет".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что в этом вопросе Турция находится рядом с Азербайджаном.

Дипломат подчеркнул, что нет серьезного прогресса в деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.