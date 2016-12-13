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    Посол Турции: Нет серьезного прогресса в деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

    В этом вопрос Турция находится рядом с Азербайджаном

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "У Азербайджана есть нагорно-карабахская проблема. В  стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Эта проблема длится на протяжении 25 лет". 

    Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал. 

    Посол отметил, что в этом вопросе Турция находится рядом с Азербайджаном.

    Дипломат подчеркнул, что нет серьезного прогресса в деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

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