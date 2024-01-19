Посол Сьерра-Леоне поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане

Посол Сьерра-Леоне в Азербайджане Алие Бадара Камара впечатлен масштабом минной проблемы в стране пребывания.

Посол Сьерра-Леоне Алие Бадара Камара поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол сказал на встрече с председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Глава агентства поздравил посла Алие Бадара Камару с назначением и пожелал ему успехов в деятельности в нашей стране.

Посол был проинформирован о масштабах минной проблемы в Азербайджане и усилиях ANAMA по разминированию.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.