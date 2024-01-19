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Посол Сьерра-Леоне поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане

Посол Сьерра-Леоне поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане Посол Сьерра-Леоне в Азербайджане Алие Бадара Камара впечатлен масштабом минной проблемы в стране пребывания.
Внутренняя политика
19 января 2024 г. 16:19
Посол Сьерра-Леоне поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане

Посол Сьерра-Леоне Алие Бадара Камара поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол сказал на встрече с председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Глава агентства поздравил посла Алие Бадара Камару с назначением и пожелал ему успехов в деятельности в нашей стране.

Посол был проинформирован о масштабах минной проблемы в Азербайджане и усилиях ANAMA по разминированию.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador of Sierra Leone to Azerbaijan speaks about mine problem
Версия на азербайджанском языке ФотоSyerra-Leonenin Azərbaycandakı səfiri mina problemindən danışıb

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