Посол Сьерра-Леоне поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане

Посол Сьерра-Леоне Алие Бадара Камара поражен масштабом минной проблемы в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол сказал на встрече с председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.
Глава агентства поздравил посла Алие Бадара Камару с назначением и пожелал ему успехов в деятельности в нашей стране.
Посол был проинформирован о масштабах минной проблемы в Азербайджане и усилиях ANAMA по разминированию.
Стороны провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.