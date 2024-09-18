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Посол: Российские компании проявляют интерес к Карабахскому региону Азербайджана

Посол: Российские компании проявляют интерес к Карабахскому региону Азербайджана Российские компании проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в процессе восстановления Карабахского региона.
Внутренняя политика
18 сентября 2024 г. 10:53
Посол: Российские компании проявляют интерес к Карабахскому региону Азербайджана

Российские компании проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в процессе восстановления Карабахского региона.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Посол отметил, что российская группа компаний "Абрау-Дюрсо" проявляет интерес к Карабаху: "Известно, что президент компании Павел Титов несколько раз приезжал на эти территории и осматривал виноградники, которые можно использовать для расширения производства хорошо известного в нашей стране бренда "Агдам". Кроме того, многие российские компании, занимающиеся производством строительных материалов, также заинтересованы в работе на освобожденных территориях".

Дипломат выразил восхищение масштабами строительных и восстановительных работ в Карабахе, подчеркнув, что с момента начала его дипломатической миссии в Азербайджане это уже его четвертая поездка в регион.

"Я приступил к своей дипломатической миссии в июле прошлого года. Мне посчастливилось побывать в Физули, Лачыне, Шуше и сейчас мы находимся в этом прекрасном месте [Сарсангское водохранилище]. Изменения впечатляют. Видны все усилия, которые предпринимает Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева для восстановления Карабахского региона. Желаю успехов гражданам Азербайджана, особенно тем, кто возвращается на свою историческую Родину", - подчеркнул посол.

Отметим, что делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций, сегодня отправилась с визитом в Кяльбаджарский район.

В ходе визита иностранные гости посетили Суговушанское и Сарсангское водохранилища. Они также посетят гидроэлектростанцию "Юхары Венг", жилые здания в городе Кяльбаджар, среднюю школу и завод минеральных вод "Истису" и другие территории.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Rusiya şirkətləri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə maraq göstərir

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