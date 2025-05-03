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Посол: ОТГ - не просто региональная организация, а стратегический центр общего будущего

Посол: ОТГ - не просто региональная организация, а стратегический центр общего будущего Организация тюркских государств (ОТГ) - это не просто региональная структура, а стратегический центр, формирующий общее будущее тюркского мира.
Внутренняя политика
3 мая 2025 г. 16:50
Посол: ОТГ - не просто региональная организация, а стратегический центр общего будущего

Организация тюркских государств (ОТГ) - это не просто региональная структура, а стратегический центр, формирующий общее будущее тюркского мира.

Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время панельной сессии, организованной Управлением коммуникаций Администрации президента Турции по случаю Дня солидарности тюркского мира.

Посол подчеркнул, что лозунг тюркского просветителя Исмаила Гаспралы - "единство в языке, мыслях и делах" - по-прежнему служит ориентиром для всего тюркского мира.

"ОТГ охватывает сотрудничество в таких ключевых сферах, как энергетическая безопасность, цифровизация и глобальная трансформация. Это платформа для расширения каналов диалога. Турция поддерживает мир и стабильность в тюркском регионе, а также стимулирует укрепление связей между тюркскими государствами в области медиа, культуры и искусства", - отметил он.

По его словам, углубление сотрудничества в сфере культурной дипломатии важно не только для внутреннего сближения тюркских стран, но и для популяризации тюркской культуры на международной арене.

"Создание собственной сильной организации тюркского мира способствует укреплению безопасности и достижению общих целей стран-членов", - добавил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: TDT təkcə regional bir təşkilat deyil, strateji bir mövqenin, ortaq gələcəyin mərkəzidir

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