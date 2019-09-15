Посол: Освобождение Баку было значимым событием для всего тюркского мира

Освобождение Баку было значимым событием для всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал на церемонии возложения венка турецеим солдатам, погибшим во время освобождения Баку от армяно-большевитской окупации 15 сентября 1918- го года.

"Освобождением Баку открылся путь к независимости Азербайджана. Это было значимым событием для всего тюркского мира, его будущего. Так, освобождение Баку также сыграло большую роль в обретении Азербайджаном независимости в рамках сегоднящних его границ. Безусловно, это событие значимо не только с точки зрения азербайджано- турецких отношений, но и мировой истории. Оно явилось наглядным примером братства азербайджанских и анатолийских тюрок",- сказал он.

По словам дипломата, несмотря на то, что Османская империя по окончании Первой мировой войны, переживала свои последние дни, она отправила на помощь Азербайджану своих лучших солдатов.

"Сегодня Азербайджан и Турция- это две страны, которые поддерживают и усиливают друг- друга. Как вы знаете, Азербайджан самый крупный инвестор в Турции. В то же время, Турция имеет одни из самых крупных инвестиции в Азербайджане, открыв здесь самое большое количество компаний. Это пример нашего единства и близости"-, подытожил Э. Озорал.