Посол Ирана в Азербайджане соболезнует в связи с пожаром на нефтяной платформе

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин выразил соболезнования в связи с пожаром на нефтяной платформе «Гюняшли».

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, посол заявил, что разделяет горе семей погибших нефтяников.

М.Пакайин отметил, что его страна готова предоставить помощь в ликвидации возгорания на платформе. Кроме того, посол добавил, что некоторые работники платформы могли броситься в море в спасательных жилетах, в результате чего течение могло отнести их в сторону Ирана.

В этой связи, он сообщил, что все соответствующие структуры Ирана приведены в готовность для поиска пропавших без вести нефтяников и передачи их азербайджанской стороне.