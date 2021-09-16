Посол Ирана встретился с Хикметом Гаджиевым во второй раз за неделю

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави во второй раз за неделю встретился с помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави во второй раз за неделю встретился с с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом на своей официальной странице в Twitter написал посол Ирана.

"Во второй раз на этой неделе у меня была возможность встретиться с помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым. В ходе наших сердечных дискуссий мы рассмотрели текущую ситуацию и будущее наших отношений, а также другие представляющие интерес вопросы", - говорится в публикации посла.

Предыдущая встреча посла Ирана с помощником президента состоялась 13 сентября.

Напомним, в августе этого года в распоряжении азербайджанской стороны оказалась информация о том, что в зону временной ответственности российских миротворцев незаконно, без разрешения официального Баку, проезжает большое количество иранских фур. 15 сентября в пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что сотрудники министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Госпограничной службы выявили и задержали автомобили, которые незаконно пересекли территорию Азербайджана с целью перевозки грузов с территории Армении. В соответствии с законодательством Азербайджана в отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры.