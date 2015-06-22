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    ​Посол Ирака: Взяв на себя проведение Евроигр, Азербайджан в очередной раз сыграл роль моста между Востоком и Западом

    Гейдар Шия Губейши Аль-Баррак: Мы, как члены ОИС, намерены принять участие на Исламских играх солидарности

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Мы, как члены Организации исламского сотрудничества (ОИС), намерены принять участие на Исламских играх солидарности.

    Взяв на себя проведение этих двух игр, Азербайджан в очередной раз сыграл роль моста между Востоком и Западом".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирака в Азербайджане Гейдар Шия Губейши Аль-Баррак во время приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым послов мусульманских стран в связи со священным месяцем Рамазан.

    Посол заявил, что Азербайджан также доказал, что является мостом мира между Востоком и Западом, образцом толерантности, страной, ведущей борьбу с терроризмом и террористами: "Иншаллах, все будет на стороне Азербайджана. В этот священный месяц Рамазан нам бы хотелось передать азербайджанскому правительству и народу свои искренние приветствия и почтение".  

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