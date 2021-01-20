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Посол Грузии посетил Аллею шехидов

Посол Грузии посетил Аллею шехидов Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе вместе с сотрудниками посольства посетил Аллею шехидов по случаю 31-й годовщины трагедии 20 января
Внутренняя политика
20 января 2021 г. 13:11
Посол Грузии посетил Аллею шехидов

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе вместе с сотрудниками посольства посетил Аллею шехидов по случаю 31-й годовщины трагедии 20 января.

Об этом Report сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане.

Они почтили память героев, отдавших жизнь за свободу Азербайджана, возложив цветы к памятнику.

"Сегодня - 20 января - отмечается одна из самых трагических дат в новейшей истории азербайджанского народа. Так же как и в трагедии, произошедшей в столице Грузии 9 апреля 1989 года, 20 января 1990 года в Баку вооруженные силы бывшего СССР открыли огонь по мирному населению, жестоко наказав гражданское население, требовавшее свободы, независимости и территориальной целостности страны. В кровавой операции погибли 133 человека, 744 мирных жителя получили ранения", - отмечается в сообщении посольства.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın səfiri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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