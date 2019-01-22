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    Посол Элеонора Гусейнова скончалась

    © Report

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Элеонора Гусейнова скончалась.

    Как сообщает Report, Э.Гусейнова скончалась в возрасте 72 лет.

    Отметим, что Э.Гусейнова родилась в 1947 году в городе Баку. В 1994-2004 годах была чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики во Французской Республике, в 2004-2013 годах занимала пост постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО. Ей был присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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