Посол Беларуси: Был очень потрясен при виде разрушенных домов и кладбищ

Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейхулисламом Аллахшукюром Пашазаде

"На прошлой неделе по приглашению Министерства иностранных дел я побывал в Джабраильском и Зангиланском районах. Я был очень потрясен увидев разрушенные дома, сровненные с землей кладбища, природой на освобожденных землях".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейхулисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Посол отметив насколько это ужасно и печально, он подчеркнул, что перед азербайджанским правительством предстоит проделать здесь большую работу.