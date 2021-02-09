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Посол Беларуси: Был очень потрясен при виде разрушенных домов и кладбищ

Посол Беларуси: Был очень потрясен при виде разрушенных домов и кладбищ Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейхулисламом Аллахшукюром Пашазаде
Внутренняя политика
9 февраля 2021 г. 17:23
Посол Беларуси: Был очень потрясен при виде разрушенных домов и кладбищ

"На прошлой неделе по приглашению Министерства иностранных дел я побывал в Джабраильском и Зангиланском районах. Я был очень потрясен увидев разрушенные дома, сровненные с землей кладбища, природой на освобожденных землях".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейхулисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Посол отметив насколько это ужасно и печально, он подчеркнул, что перед азербайджанским правительством предстоит проделать здесь большую работу.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Dağıdılmış evləri, yerlə bir edilən qəbiristanlıqları görəndə olduqca təsirləndim"

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