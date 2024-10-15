Посол Азербайджана в Китае рассказал о подготовке к COP29, проектах развития "зеленой" энергии

09:55

В Пекине состоялась "Международная климатическая конференция нулевой эмиссии 2024" на тему "Климатические амбиции и глобальные действия", организованная телекомпанией Phoenix.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Китае, в мероприятии в качестве почетного гостя принял участие посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов.

Выступая на конференции Гусейнов рассказал о процессе подготовки в Азербайджане к COP29 и деятельности по обеспечению глобальной солидарности в решении проблем, связанных с изменением климата, развитию зон зеленой энергии на освобожденных территориях. Посол также отметил, что Азербайджан, как страна, принимающая COP29, подает пример другим государствам, превратив "зеленый рост" в главный приоритет развития. Кроме этого, страна взяла на себя обязательство по дальнейшему сокращению выбросов парниковых газов, присоединилась к Глобальной инициативе по метану.

Кроме того, посол отметил, что, учитывая богатый опыт и достижения Китая в области "зеленой" и альтернативной энергетики, Баку успешно сотрудничает с Пекином в данной сфере, китайские компании участвуют в проектах строительства солнечных электростанций на освобожденных территориях и развитии "зеленой" экономики.