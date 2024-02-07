Посол Азербайджана ожидает укрепления отношений с РФ после выборов лидеров в двух странах

Союзнические взаимоотношения Азербайджана и России получат импульс для дальнейшего развития по итогам выборов президентов в обеих странах.

Союзнические взаимоотношения Азербайджана и России получат импульс для дальнейшего развития по итогам выборов президентов в обеих странах.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу.

Он отметил, что на фоне предстоящих выборов президента России в марте, февральская президентская кампания в Азербайджане может стать хорошим подспорьем для обмена опытом в организации электоральных процессов.

"Я совершенно убежден, что союзнические взаимоотношения между Азербайджаном и Россией не изменятся, а наоборот - получат дальнейшее развитие. Просто надо дождаться окончания выборов как в Азербайджане, так и в Российской Федерации. Будем и дальше работать над укреплением наших союзнических отношений", - подчеркнул дипломат.

Он также поблагодарил МИД России за создание "всех возможностей для того, чтобы граждане Азербайджана могли сегодня отдать свой голос за лидера, которого они выберут на ближайшие семь лет".

"Хотел бы пожелать Российской Федерации, которой предстоят такие же выборы, провести их с большим успехом", - добавил он.