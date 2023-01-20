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Посол: 20 января - день пробуждения азербайджанского народа

Посол: 20 января - день пробуждения азербайджанского народа “20 января стал днем национального пробуждения азербайджанского народа. В этот день вера в коммунистический режим и СССР умерла в сердцах азербайджанцев навсегда”.
Внутренняя политика
20 января 2023 г. 20:15
Посол: 20 января - день пробуждения азербайджанского народа

“20 января стал днем национального пробуждения азербайджанского народа. В этот день вера в коммунистический режим и СССР умерла в сердцах азербайджанцев навсегда”.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

По словам посла, основой национально-освободительного движения в Азербайджане стало движение в знак протеста против территориальных претензий Армении.

"Наш народ, проведя мирные акции, выразил свой протест высшему союзному руководству, требуя положить конец территориальным притязаниям армянской стороны. В ответ советский режим ввел войска, вследствие чего жертвами стали свыше сотни мирных жителей", - сказал он.

Посол также отметил, что эта дата является одной из славных страниц в современной истории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “20 yanvar kommunist rejiminin Azərbaycan xalqının düşüncəsində bitdiyi gündür”

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