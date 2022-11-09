После Победы в Отечественной войне в жизни Азербайджана началась новая эра - МНЕНИЕ

"После Победы в Отечественной войне в жизни Азербайджана началась новая эра. Вот уже два года мы празднуем освобождение наших земель от оккупации. Мы благодарны главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и доблестной Азербайджанской а

После Победы в Отечественной войне в жизни Азербайджана началась новая эра. Вот уже два года мы празднуем освобождение наших земель от оккупации. Мы благодарны главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и доблестной Азербайджанской армии, которые подарили нашему народу эту радость и чувство гордости.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Хатаинской районной организации правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), доктор политических наук Вугар Рагимзаде.

Он напомнил, что прошло два года со дня славной Победы, которую Азербайджан одержал благодаря решимости государства, силе и мощи доблестной Азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и сплоченности нашего народа, объединившегося в единый железный кулак:

"По распоряжению главы государства, дата освобождения культурной столицы Азербайджана - города Шуша от оккупации (8 ноября) отмечается как День Победы. Эта дата положила конец 30-летней оккупации наших земель и обеспечила территориальную целостность Азербайджана. Это дата триумфа нашей мощи и национальной гордости. Наш народ ждал этого дня 30 лет, зная, что в результате успешной политики президента Ильхама Алиева исконные владельцы вернутся на свои земли, бывшие вынужденные переселенцы вернутся в родные дома, и наш Карабах снова станет раем".

Он подчеркнул, что в своих интервью, отвечая на вопросы о будущем нашей страны, президент Ильхам Алиев всегда выражал уверенность в том, что Азербайджан победит: "Конечно, эта уверенность основывалась на продуманной и целенаправленной политике нашего государства, пропаганде истины и исторических фактов. Каждый шаг, каждое принятое решение служили освобождению родных земель от оккупации. Победа, одержанная в Отечественной войне, является результатом нашего экономического развития и политики азербайджанского государства по армейскому строительству. На протяжении многих лет Азербайджан проявлял принципиальность за столом переговоров и в то же время создавал сильную армию. Армейское строительство всегда было приоритетным направлением политики президента Ильхама Алиева".

Рагимзаде особо отметил роль экономической и политической независимости Азербайджана в исторической Победе: "Сегодня четко прослеживается укрепление позиций Азербайджана в системе международных отношений на фоне роста экономических возможностей. Вместе с тем, независимая политика нашего государства обуславливает непрекращающиеся успехи во всех сферах, в том числе и во внешней политике. Принятые Генеральной Ассамблеей ООН, Движением неприсоединения, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, Европейским парламентом, Организацией исламского сотрудничества и другими международными организациями резолюции в связи с бывшим карабахским конфликтом еще раз укрепили международные позиции Азербайджана".

По его словам, продолжающееся 30 лет лицемерие международной общественности сделало неизбежным применение военной силы для восстановления справедливости. Представитель ПЕА сказал, что Азербайджан всегда демонстрировал свою приверженность международному праву и предпринимал попытки решить конфликт мирным путем: "Азербайджану было хорошо известно об участии Армении в переговорах с целью имитации переговорного процесса, затягивания сроков решения конфликта и составления плана войны за новые территории. Ракетные обстрелы вооруженными силами Армении 27 сентября 2020 года территорий Азербайджана в очередной раз показали намерение армянского оккупационного режима реализовать план войны за новые территории".