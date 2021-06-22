Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня

С 1 июля владельцы мест и объектов, где проводятся торжества (свадьба, обручение, день рождения и др.), должны внести в соответствующий портал (icaze.e-gov.az) информацию о залах в составе данного объекта, их вместимости и персонале (включая временно наня

С 1 июля владельцы мест и объектов, где проводятся торжества (свадьба, обручение, день рождения и др.), должны внести в соответствующий портал (icaze.e-gov.az) информацию о залах в составе данного объекта, их вместимости и персонале (включая временно нанятых работников).

Как передает Report, решением Кабмина с 26 июня портал будет активирован для внесения соответствующей информации.

Согласно информации, минимум за 5 дней до проведения торжества должны быть представлены данные о дате торжества, времени начала и завершения (не позднее 00:00) и численности гостей.

Проведение торжеств, информация о которых не внесена в портал, запрещена.