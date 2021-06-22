О нас
Report Georgia
Аудио новости

Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня

Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня С 1 июля владельцы мест и объектов, где проводятся торжества (свадьба, обручение, день рождения и др.), должны внести в соответствующий портал (icaze.e-gov.az) информацию о залах в составе данного объекта, их вместимости и персонале (включая временно наня
Внутренняя политика
22 июня 2021 г. 10:52
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
0 : 00
0 : 00

С 1 июля владельцы мест и объектов, где проводятся торжества (свадьба, обручение, день рождения и др.), должны внести в соответствующий портал (icaze.e-gov.az) информацию о залах в составе данного объекта, их вместимости и персонале (включая временно нанятых работников).

Как передает Report, решением Кабмина с 26 июня портал будет активирован для внесения соответствующей информации.

Согласно информации, минимум за 5 дней до проведения торжества должны быть представлены данные о дате торжества, времени начала и завершения (не позднее 00:00) и численности гостей.

Проведение торжеств, информация о которых не внесена в портал, запрещена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Toy keçirmək istəyənlər üçün portal iyunun 26-dan aktiv ediləcək

Самое важное

Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43
МИД России оценил итоги выборов в Армении
МИД России оценил итоги выборов в Армении
21 июня 2021 г. 22:24
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
21 июня 2021 г. 19:34
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
21 июня 2021 г. 13:39
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
21 июня 2021 г. 13:21
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
20 июня 2021 г. 04:08
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
20 июня 2021 г. 03:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi