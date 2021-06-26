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Портал для разрешений на свадьбы активируется с сегодняшнего дня

Портал для разрешений на свадьбы активируется с сегодняшнего дня Сегодня начнет работать портал permission-e-gov.az для выдачи разрешений на праздничные мероприятия
Внутренняя политика
26 июня 2021 г. 07:50
Портал для разрешений на свадьбы активируется с сегодняшнего дня

Сегодня начнет работать портал permission-e-gov.az для выдачи разрешений на праздничные мероприятия.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).

Постановлением Кабинета министров было внесено изменение в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений". Согласно решению, разрешено проведение праздничных церемоний при соблюдении соответствующих условий.

Разрешение на проведение торжеств необходимо получить на портале permission.e-gov.az, которым управляет Центр развития электронного правительства (EGC) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

С сегодняшнего дня Центр активирует деятельность портала.

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Версия на азербайджанском языке Toylarla bağlı icazə portalı bu gündən aktivləşdiriləcək

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