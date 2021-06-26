Портал для разрешений на свадьбы активируется с сегодняшнего дня

Сегодня начнет работать портал
Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).
Постановлением Кабинета министров было внесено изменение в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений". Согласно решению, разрешено проведение праздничных церемоний при соблюдении соответствующих условий.
Разрешение на проведение торжеств необходимо получить на портале
С сегодняшнего дня Центр активирует деятельность портала.