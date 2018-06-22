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    Помощник президента: Вызывает сожаление тот факт, что под влиянием иностранных доноров некоторые НПО действуют против Азербайджана

    © Report/Elçin Murad

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "В секторе НПО Азербайджана работает свыше 30 тысяч человек. Они - активные граждане Азербайджана, преодолевают опасности, исходящие извне. Эти НПО дают не меньшую пользу, чем политические партии". 

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на церемонии по случаю 10-летия создания Совета государственной поддержки неправительственных организаций. 

    Он выразил сожаление тем, что под влиянием иностранных доноров некоторые НПО действуют против Азербайджана: "Однако, таких НПО не так уж и много. Радует, что 99 процентов НПО преданы азербайджанскому государству и тесно сплотились вокруг президента Ильхама Алиева". 

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