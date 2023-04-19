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Помощник президента Азербайджана встретился с представителями русской общины в Балаханы

Помощник президента Азербайджана встретился с представителями русской общины в Балаханы По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом территориально-организационных вопросов Зейнала Нагдалиева был проведен осмотр русского кладбища в поселке Балаханы Сабу
Внутренняя политика
19 апреля 2023 г. 17:06
Помощник президента Азербайджана встретился с представителями русской общины в Балаханы

По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом территориально-организационных вопросов Зейнала Нагдалиева был проведен осмотр русского кладбища в поселке Балаханы Сабунчинского района.

Как сообщает Report, Нагдалиев встретился с жителями поселка, в том числе с представителями русской общины.

В соответствии с поручением на территории начаты работы по благоустройству, направлены обращения в соответствующие учреждения в связи со строительством водопровода, принято решение заменить сломанные надгробия, а также обнести кладбище забором для защиты.

Напомним, что Министерством внутренних дел было возбуждено уголовное дело и начато расследование по факту разрушения надгробий на кладбище.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Balaxanıda rus icmasının nümayəndələri ilə görüşüb

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