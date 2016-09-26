Помощник президента: Волеизъявление азербайджанского народа для нас превыше заключений внутренних и зарубежных экспертов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана прокомментировало поспешное заявление Венецианской комиссии.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя вопрос о критических замечаниях Венецианской комиссии касательно внесения изменений и поправок в Конституцию Азербайджана.

По его словам, для оценки подобных проектов, инициатив, законодательных актов стран Венецианской комиссии требуется несколько месяцев: "После вступления в Совет Европы правительство Азербайджана всегда плодотворно сотрудничало с Венецианской комиссией. Сегодня это сотрудничество продолжается. Если бы Венецианская комиссия обратилась, чтобы азербайджанская сторона отправила им проект для экспертизы, мы направили бы им этот проект. Однако не обратившись и не поинтересовавшись этим вопросом всерьез, они обнародовали заключение комиссии по заказу. Мы дали этому соответствующую оценку.

Инициатива референдума реализована в соответствии с законодательством Азербайджана. Инициатива исходила от президента страны. Конституционный суд ратифицировал ее соответствие Конституции. Проект вынесен на народное голосование. Волеизъявление азербайджанского народа для нас превыше заключений внутренних и зарубежных экспертов. Поэтому мы сотрудничаем с Венецианской комиссией, Советом Европы, Евросоюзом и другими межправительственными структурами, чтобы полноценно обеспечить волю азербайджанского народа, выразить интересы азербайджанского народа на международной арене.

К тем так называемым международным правовым организациям, некоторым международным неправительственным организациям, которые по заказу дают подобные заявления и заключения в отношении Азербайджана, мы относимся адекватно. Азербайджанское государство сотрудничает с этими организациями в рамках интересов и воли азербайджанского народа. В этом смысле мы предоставили акт референдума на волю народа. Если народ скажет "да", то акт будет реализован по инициативе президента. Если народ скажет "нет", то эта инициатива войдет в историю как неподдержанная инициатива".