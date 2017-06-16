Помощник президента: В Азербайджане обеспечиваются свобода cобрания, свобода слова, мысли и печати, а также другие свободы

© Report.az

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Для достижения Целей устойчивого развития важным условием является наличие необходимых ресурсов государств, присоединившихся к этой глобальной инициативе.

Успехи, достигнутые в годы независимости Азербайджанской Республики, нынешний уровень развития свидетельствует о том, что наша страна обладает мощным потенциалом для достижения поставленных целей".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на XIV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Основополагающие принципы Целей устойчивого развития: Равноправие, национальные приоритеты и сотрудничество.

А. Гасанов отметил, что сегодня Азербайджан - страна, обладающая сильной экономикой, устойчивой политико-правовой системой и системой социальной защиты, безопасной и стабильной общественно-политической средой, обновленной социальной инфраструктурой и интегрированная в международные организации: "В 1993 году по настойчивому требованию народа к власти вернулся Гейдар Алиев, который, собрав вокруг себя здоровые силы страны, способных, патриотически настроенных и интеллектуальных людей, с успехом справился с большими задачами и создал основы прогресса Азербайджана. Под его руководством и по его воле были сформированы демократические институты и учреждения, присущие правовому государству и свободному обществу, экономика, основанная на рыночных отношениях, справедливая социальная политика, было повышено внимание к проблемам культуры, образования, здравоохранения, спорта и экологическим проблемам".

А. Гасанов, давший оценку деятельности президента Ильхама Алиева с концептуальной точки зрения, охарактеризовал этот период как "период беспрерывных реформ и модернизации". Он сказал, что это время вошло в историю как этап завершения перехода от социалистической системы хозяйства к новой системе.

А. Гасанов подчеркнул, что этот период особенно важен с точки зрения реализации "Целей устойчивого развития". В первую очередь следует отметить сокращение бедности с 49 до 5 процентов, безработицы с 50 до 5 процентов. Следует считать большими достижениями в осуществлении "Целей устойчивого развития" решение социальных проблем до одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, обновление инфраструктуры, повышение уровня и доступности социальной защиты и социальных услуг, повышение внимания к проблемам экологии и другие показатели.

А. Гасанов также сообщил, что в Азербайджане достигнуты большие успехи в области развития гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В стране обеспечиваются свобода собрания, свободы слова, мысли и печати, а также другие свободы, соблюдаются международные стандарты в области прав человека. За прошедшие годы Азербайджанская Республика развила сотрудничество с авторитетными международными структурами в области защиты прав человека, стала сторонником более 50 международных документов и в этой области добилась важных успехов в выполнении международных обязательств. Сейчас в Азербайджане свободно функционируют более 3 тыс. НПО, сотни СМИ, 55 политических партий, различные религиозные общины. Удельный вес пользующихся интернетом превышает 80 процентов.

В Азербайджанской Республике защита прав человека и гражданина является общегосударственной задачей, с учетом передовых международных приоритетов в области целей устойчивого развития, защиты прав человека и демократии и в области верховенства закона. В стране принимаются и реализуются Планы национальной деятельности по защите прав человека. Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию референдумом от 26 сентября 2016 года, служат дальнейшему расширению защиты прав граждан и созданию дополнительных гарантий для обеспечения надежной защиты. А. Гасанов заявил о том, что подготовленные в Азербайджане концепции развития и стратегии, программы и проекты, приводятся в соответствие с Целями устойчивого развития ООН. Это свидетельствует о том, что Азербайджанское государство строит свою политику с учетом глобальных вызовов и тенденций.