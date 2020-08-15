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Report Georgia

Помощник президента: У нас достаточно ресурсов

Помощник президента: У нас достаточно ресурсов Азербайджан не обратился к внешним заимствованиям
Внутренняя политика
15 августа 2020 г. 13:11
Помощник президента: У нас достаточно ресурсов

"Начало пандемии привело к тому, что большинство стран было вынуждено прибегнуть к заимствованиям".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан не обратился к внешним заимствованиям: "У нас достаточно ресурсов. Граждане пользуются налоговыми послаблениями во время платежей. Наша страна обратилась к этой модели с тем, чтобы не были злоупотребления при коммунальных расходах".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Kifayət qədər resurslarımız var"

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