Помощник президента: Случаев массового заражения в армии нет

По его словам, призывники проходят тест на выявление вируса до вступления в ряды нашей армии

"Предотвращено распространение коронавируса в Вооруженных силах Азербайджана. Случаи заражения в рядах наших Вооруженных сил не проявили себя в массовом порядке".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров.

По его словам, призывники проходят тест на выявление вируса до вступления в ряды нашей армии:

"У нас есть раненые солдаты. Главная задача, стоящая перед нами сейчас, это не допустить их заражения. Мы победили в Отечественной войне, должны преуспеть и в этом".