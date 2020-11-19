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Помощник президента: Случаев массового заражения в армии нет

Помощник президента: Случаев массового заражения в армии нет По его словам, призывники проходят тест на выявление вируса до вступления в ряды нашей армии
Внутренняя политика
19 ноября 2020 г. 14:46
Помощник президента: Случаев массового заражения в армии нет
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"Предотвращено распространение коронавируса в Вооруженных силах Азербайджана. Случаи заражения в рядах наших Вооруженных сил не проявили себя в массовом порядке".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров.

По его словам, призывники проходят тест на выявление вируса до вступления в ряды нашей армии:

"У нас есть раненые солдаты. Главная задача, стоящая перед нами сейчас, это не допустить их заражения. Мы победили в Отечественной войне, должны преуспеть и в этом".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Orduda kütləvi yoluxma halları yoxdur"

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