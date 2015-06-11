​Помощник президента: С помощью подобных кампаний они хотят очернить успехи Азербайджана

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Мы думаем, что опубликованные в некоторых зарубежных печатных органах предвзятые статьи против Азербайджана не похожи на самовольно развивающиеся и формирующиеся процессы".

Как сообщает Report, об этом 11 июня на посвященной I Европейским играм пресс-конференции заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что некоторые круги пытаются бросить тень на организацию Евроигр в Азербайджане и заявить о том, что якобы такие маленькие страны как Азербайджан испытывают трудности в их проведении.

"Существуют некоторые силы, не воспринимающие независимую политику Азербайджана, которые хотят видеть Азербайджан рядом с собой, в соответствии с собственными желаниями.

Они хотят постоянно держать Азербайджан под давлением, и по этой причине поддерживают направленные против нашей страны кампании.

Очень жаль, что иногда в подобных кампаниях встречаются знакомые нам печатные органы, телеканалы и интернет-ресурсы, в которых мы пытаемся получить объективную информацию о происходящих в мире событиях".

А.Гасанов считает, что это дело рук как армянского лобби, так и находящихся под его влиянием НПО: "Это силы, формирующиеся при финансовой поддержке армянского лобби. К аналогичному сценарию они прибегли и во время песенного конкурса "Eurovision". С другой стороны, существуют не желающие независимости Азербайджана силы, которые постоянно поддерживают эту кампанию.

Представляющие Великобританию круги, участвуя в лондонской платформе, превратились в лидеров анти-азербайджанской кампании.

Очень жаль, что некоторые круги во Франции и Германии в финансируемых за счет налогоплательщиков, зрителей и читателей печатных органах проводят анти-азербайджанскую кампанию, и направляют выплачиваемые гражданами налоги на эти цели. Их цель заключается в очернении наших успехов с помощью подобной кампании. Хочу открыто сказать, что это является неуважением не только по отношению к Азербайджану, но и по отношению к Европе, Европейскому олимпийскому комитету и общественности.

Надеюсь, что через некоторое время эта кампания прекратится. Лица, придерживающиеся сегодня анти-азербайджанской позиции, осознают свою ошибку. Однако, все это останется в истории I Европейских игр как грязная кампания. Верю, что общественность выразит свою справедливую позицию по этому поводу".