Помощник президента: Референдум необходимо рассматривать в качестве продолжения реформ в стране

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В октябре этого года отмечается 25-я годовщина независимости Азербайджана. За этот период Азербайджан претерпел значительное развитие.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов на проходящем в Баку семинаре-совещании “Роль и задачи средств массовой информации в процессе предреферендумной агитации”.

А.Гасанов отметил, что в Конституцию Азербайджана были дважды внесены изменения в 2002 и 2003 годах: "По инициативе президента Ильхама Алиева предоставлен проект Акта референдума с целью внесения изменений в третий раз. В соседних странах также были внесены изменения в конституцию с учетом нынешних реалий".

А.Гасанов напомнил, что 2016 год объявлен годом реформ. По его словам, Акт референдума необходимо рассматривать в качестве продолжения реформ в стране: “Изменения также позволят усовершенствовать деятельность государственных органов. В демократической стране подготовка людей к процессу голосования – серьезный вопрос. В этом большую роль играют госорганы и пресса”.

Он отметил, что роль прессы в агитационном процессе референдума отражена в законе “О СМИ” и инструкциях Центральной избирательной комиссии: "Достаточно журналистского удостоверения для наблюдения за выборами. Роль прессы в том, чтобы создать равные условия для сторон. Пресса должна быть независимой. Мы рассматриваем СМИ в качестве партнеров, защитников национальных интересов. К сожалению, некоторые СМИ в связи с референдумом публикуют материалы, не отражающие действительность. В Азербайджане прошли регистрацию более 5 тыс. СМИ. В Азербайджане есть свобода слова. Государство оказывает большую поддержку СМИ. Однако и пресса должна функционировать в рамках закона".