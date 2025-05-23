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Помощник президента: Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта

Помощник президента: Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта.
Внутренняя политика
23 мая 2025 г. 20:11
Помощник президента: Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта

Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X".

"Если бы пять лет назад я сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта, фантазия - или даже легенда. Однако сегодня это стало реальностью. Мы вместе с членами Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий возвращаемся в столицу на скоростном поезде Агдам-Баку - мощном символе возрождения и прогресса на наших освобожденных землях ", - отметил помощник президента.


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Версия на английском языке ВидеоAssistant to President: Five years ago travel from Aghdam to Baku might have been dismissed as dream
Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezidentin köməkçisi: Beş il əvvəl Ağdamdan Bakıya sürət qatarı ilə gedəcəyimiz xəyal kimi qəbul oluna bilərdi

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