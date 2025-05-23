Помощник президента: Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта

Помощник президента: Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта

Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта.

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Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта. Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X". "Если бы пять лет назад я сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта, фантазия - или даже легенда. Однако сегодня это стало реальностью. Мы вместе с членами Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий возвращаемся в столицу на скоростном поезде Агдам-Баку - мощном символе возрождения и прогресса на наших освобожденных землях ", - отметил помощник президента.

Had I told someone five years ago that we would one day travel from Aghdam to Baku by high-speed train, it might have been dismissed as a dream, a fantasy—or even a legend. Yet today, that vision has become a reality. Together with the members of Coordination Headquarters for the… pic.twitter.com/s77Ah97PWc — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 23, 2025 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Видео Assistant to President: Five years ago travel from Aghdam to Baku might have been dismissed as dream