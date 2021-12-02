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Помощник президента призвал международные организации поддержать Азербайджан в вопросе разминирования

Помощник президента призвал международные организации поддержать Азербайджан в вопросе разминирования 14:00
Внутренняя политика
2 декабря 2021 г. 14:40
Помощник президента призвал международные организации поддержать Азербайджан в вопросе разминирования
Хикмет Гаджиев

"Проблема мин все еще остается. На освобожденных территориях от мин погибают как гражданские лица, так и военные".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, это очередной пример враждебной политики, проводимой Арменией в отношении Азербайджана на протяжении многих лет: "Основной целью Армении в массовом минировании было воспрепятствовать в будущем процессу строительства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и возвращения наших вынужденных переселенцев. Другая цель - добиться максимальной смертности среди военных и гражданского населения в Азербайджане. Все прекрасно понимают с какой целью закладываются мины. Мина "поджидает" своих жертв, вне зависимости от занимаемой должности и статуса людей. Мы хотим еще раз обратиться к международному сообществу, чтобы повысить осведомленность в этом вопросе. Должна быть увеличена поддержка деятельности по разминированию Азербайджана. В частности, необходимо увеличить поддержку со стороны ООН и ее структур”.

"Сегодня каждого из нас ждет минная угроза. Многое зависит от наших граждан. Наши граждане должны быть осторожны при посещении освобожденных от оккупации территорий. Каждый человек может стать потенциальной жертвой мин”, - сказал Хикмет Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev calls on int'l organizations to assist Azerbaijan in demining
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi beynəlxalq təşkilatları minatəmizləmə məsələsində Azərbaycana dəstək verməyə çağırıb

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