Помощник президента представил коллективу нового главу Исполнительной власти Гянджи

Гянджа. 29 августа. REPORT.AZ/ Назначенный главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Музаффар оглу Байрамов был представлен коллективу.

Как сообщает западное бюро Report, Н.Байрамова коллективу представил помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам, завотделом Зейнал Нагдалиев.

В мероприятии приняли участие коллектив ИВ Гянджи, депутаты из Гянджи, руководители управлений, сотрудник городских правоохранительных органов.

Отметим, что Ниязи Музаффар оглу Байрамов родился в 1956 году в Баку, в 1980 окончил Бакинский государственный университет, по образованию – правовед. К трудовой деятельности приступил в 1973 году как рабочий на производственном предприятии по производству и реализации жидкого газа в Баку. В дальнейшем работал адвокатом в юрконсультации, был завотделом в исполкоме, начальником инспекции, заместителем главы ИВ, главой ИВ Мингячевира и др.

Распоряжение президента АР от 28.08.2018 был назначен на пост главы ИВ Гянджи. Является членов партии Ени Азербайджан. Участвовал в карабахской войне.

Женат, имеет двоих детей.