Помощник президента: Посредством Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабах

Посредством автодороги Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабахский регион Азербайджана, она имеет большую пропускную способность и более удобна для создания прочных транспортных связей.

Посредством автодороги Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабахский регион Азербайджана, она имеет большую пропускную способность и более удобна для создания прочных транспортных связей.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, дорога Агдам-Ханкенди обладает большой пропускной способностью и является более эффективной: "Эта дорога проходит по равнинной местности, она дает возможность установки прочной транспортной связи с городом Ханкенди и прилегающими регионами Карабаха. Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам-Ханкенди полностью функциональна. По ней любой груз может быть доставлен в Ханкенди и соседние территории в очень короткие сроки".