О нас

Помощник президента: Посредством Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабах

Помощник президента: Посредством Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабах Посредством автодороги Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабахский регион Азербайджана, она имеет большую пропускную способность и более удобна для создания прочных транспортных связей.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 12:07
Помощник президента: Посредством Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабах

Посредством автодороги Агдам-Ханкенди можно в короткие сроки доставить любые грузы в Карабахский регион Азербайджана, она имеет большую пропускную способность и более удобна для создания прочных транспортных связей.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, дорога Агдам-Ханкенди обладает большой пропускной способностью и является более эффективной: "Эта дорога проходит по равнинной местности, она дает возможность установки прочной транспортной связи с городом Ханкенди и прилегающими регионами Карабаха. Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам-Ханкенди полностью функциональна. По ней любой груз может быть доставлен в Ханкенди и соседние территории в очень короткие сроки".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Any cargo can be delivered in a short time through the Aghdam-Khankandi road 
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Ağdam-Xankəndi yolu ilə istənilən yük qısa müddətdə çatdırıla bilər”

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны
31 августа 2023 г. 11:59
Община: Требуем от Михаэля Рота воздержаться от провокационных заявлений против суверенитета Азербайджана
Община: Требуем от Михаэля Рота воздержаться от провокационных заявлений против суверенитета Азербайджана
31 августа 2023 г. 10:57
Хикмет Гаджиев: Находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди
Хикмет Гаджиев: Находимся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди
31 августа 2023 г. 10:38
Грузовики с продовольствием для армян уже два дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
ФотоГрузовики с продовольствием для армян уже два дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
31 августа 2023 г. 08:45
Грузовики с гуманитарной помощью для армян ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
ФотоГрузовики с гуманитарной помощью для армян ожидают на дороге Агдам-Ханкенди
30 августа 2023 г. 23:05
Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа
Новруз Аслан: Я не считаю, что в Карабахе, где живут лица армянского происхождения, происходит катастрофа
30 августа 2023 г. 19:43
Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра
Президент АзОКП: Мы можем отправить помощь лицам армянского происхождения в Карабахе и завтра, и послезавтра
30 августа 2023 г. 19:34
Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь
Новруз Аслан: После решения технических вопросов мы окажем помощь
30 августа 2023 г. 19:18
В Азербайджане существует одна русская община - ЗАЯВЛЕНИЕ
В Азербайджане существует одна русская община - ЗАЯВЛЕНИЕ
30 августа 2023 г. 17:55
В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК
В Нахчыване уволены пять глав управлений жилищного хозяйства и назначены новые - СПИСОК
30 августа 2023 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi