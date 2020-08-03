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Report Georgia

Помощник президента о карантине по прибытии из-за рубежа

Помощник президента о карантине по прибытии из-за рубежа Сейчас рассматривается применение определенных правил, связанных с гражданами, прибывающими из-за границы.
Внутренняя политика
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3 августа 2020 г. 18:16
Помощник президента о карантине по прибытии из-за рубежа

Сейчас рассматривается применение определенных правил, связанных с гражданами, прибывающими из-за границы.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в оперативном штабе при Кабинете Министров.

"В связи с этим были проведены обсуждения. Общее мнение заключается в том, что, если граждане из-за рубежа сдали тест, результаты которого действительны в течение 48 часов в той стране, они могут повторно пройти платный тест в бакинском аэропорту, иначе будут отправлены на карантин. В настоящее время этот вопрос прорабатывается", - добавил он.

 

 

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisindən xaricdən gələn vətəndaşlarla bağlı açıqlama

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