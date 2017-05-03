Помощник президента: Некоторые "генералы" нанесли сильный урон имиджу органов национальной безопасности Азербайджана

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Несколько лет назад некоторые "генералы" из органов государственной безопасности вместо того, чтобы продолжать традиции и идеологию общенационального лидера, своими несовершенными поступками нанесли сильный урон имиджу органов национальной безопасности Азербайджана, который не могли нанести специально обученные антиазербайджанские силы".

Как передает Report, об этом на общереспубликанской конференции на тему "Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности" заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов раскрыл и причину этого: "Знаете, отчего так произошло? Потому что в сердцах подобных не было присущих общенациональному лидеру профессионализма и интеллигентности, их интеллект и духовный мир не подходил для того, чтобы быть генералами такого органа. Гейдар Алиев был генералом, который возвысился до элиты органов безопасности СССР, он был полностью привязан к нации, народу и государству. Однако некоторые порочащие систему безопасности Азербайджана бывшие сотрудники органов безопасности хоть и родились в интеллигентных семьях, не смогли стать ни профессиональными кадрами, ни встать в ряд с национальной интеллигенцией".