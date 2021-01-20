Помощник президента: Мы с гордостью поминаем всех наших шехидов

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"После победоносной битвы под руководством и командованием победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева мы с новым духом и гордостью поминаем трагедию 20 Января и всех наших шехидов. Души наших шехидов радуются. Да упокоит Аллах их души!".

С кровавых январских событий 1990 года проходит 31 год.