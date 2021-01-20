Помощник президента: Мы с гордостью поминаем всех наших шехидов
Помощник президента: Мы с гордостью поминаем всех наших шехидовПомощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
"После победоносной битвы под руководством и командованием победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева мы с новым духом и гордостью поминаем трагедию 20 Января и всех наших шехидов. Души наших шехидов радуются. Да упокоит Аллах их души!".
С кровавых январских событий 1990 года проходит 31 год.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və sərkərdəliyi altında Zəfər savaşından sonra 20 yanvar faciəsi və cəmi bütün şəhidlərimizi yeni ruh və qürur hissi ilə anırıq. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/LSS6mWJ5w8