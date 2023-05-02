Помощник президента: Гейдар Алиев играл важную роль в геополитических процессах

Общенациональный лидер Гейдар Алиев играл важную роль в геополитических процессах всего региона.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев играл важную роль в геополитических процессах всего региона.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, выступая на Международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной

100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, во времена, когда к власти пришел Г.Алиев, экономика Азербайджана находилась в состоянии глубокого спада, и президент внес огромный вклад в обеспечение ее стабильности.

"Для решения проблемы Гейдар Алиев решил сосредоточиться на важной отрасли - нефтяной промышленности. Тогда и была создана национальная нефтяная стратегия, которая включала в себя несколько направлений. Для начала - это восстановление объема инвестиций в отрасль и приглашение международных компаний в Азербайджан",- сказал он.

По словам Мовсумова, вторым важным направлением было то, что Азербайджан будет поставлять нефтяные ресурсы на международный рынок.

"Президент Г. Алиев также знал, что большие доходы от нефти могут приносить нестабильность, поэтому он принял очень мудрое решение - создание Нефтяного фонда",- добавил он.

Помощник президента отметил, что президент Ильхам Алиев продолжает политику своего отца, ставя новые цели и приоритеты национального развития.

"5 основных приоритетов Азербайджана на данный момент - устойчивый рост экономики, общество социальной справедливости, развитие человеческого капитала, Великое возвращение на освобожденные территории и устойчивые зеленые технологии",- сказал он.