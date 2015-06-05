Помощник президента Азербайджана встретился с руководителями СМИ - ФОТО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов встретился с руководителями СМИ.

Как сообщает Report, на встрече обсудили мероприятия, приуроченные к 140-летию национальной печати, и вопросы освещения в СМИ подготовки и кампании по случаю I Европейских игр.

Напомнив о подписании президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о праздновании 140-летия национальной печати, А.Гасанов отметил, что в документе предусмотрена подготовка Плана мероприятий: "Мы считаем необходимым обсудить План мероприятий с руководителями СМИ".

По словам А.Гасанова, как результат встречи, рекомендации относительно Плана мероприятий представят руководителю Администрации президента Рамизу Мехтиеву и План мероприятий будет утвержден.

А.Гасанов поблагодарил СМИ за освещение предстоящих в Азербайджане I Европейских игр. Он заявил, что I Европейские игры являются большим успехом Азербайджана: "Некоторые даже не хотят признавать Азербайджан, как европейскую страну. Заразившиеся исламофобией некоторые европейцы смотрят на развитие мусульманского государства, как на трагедию, и динамичное развитие мусульманских народов их серьезно беспокоит. Мы должны показать, что такие мусульманские страны как Азербайджан ничем не отстают от их образцовых и исповедующих другие религии государств. Демонстрируемый Азербайджаном пример ничем не отличается от примера, демонстрируемого Западом".

По словам председателя Совета прессы Афлатуна Амашова, в подписанном президентом Ильхамом Алиевым распоряжении прослеживается 140-летний путь национальной печати, отмечается нынешнее положение и будущее прессы, ее роль в демократических процессах: "Это - огромная забота по отношению к нашей печати. За это выражаю главе государства признательность. Распоряжения, изданные по случаю 130, 135 и 140-летия печати, превращаются в праздник печати. Распоряжением по случаю 130-летия национальной печати были восстановлены такие почетные звания, как "Заслуженный журналист" и пр".

А.Амашов заявил, что в последние дни в Совет прессы поступило 30 заявлений, связанных с получением почетных званий. Ожидается, что количество таких заявлений достигнет 1000: "Однако мы не знаем, по каким критериям должны отбираться представленные к награде журналисты. Есть журналисты, проработавшие в печати 40-50 лет, однако, почему-то, они не обращаются к нам. Кроме того, есть лица, работающие в пресс-службах различных структур".

Председатель Совета прессы также отметил, что они мобилизованы для борьбы с теми, кто выступает против Европейских игр: "Азербайджанская журналистика будет действовать для того, чтобы отдельные моменты первых Европейских игр остались в истории. Для освещения Европейских игр для медиа выделены крупные финансы. С другой стороны, в агентствах и на сайтах нет проблем в этой области. Проблемы встречаются лишь в соцсетях.

В соцсети открыли профиль, в котором упоминаются Вахид Мустафаев, я, Ариф Алышанов, Бахтияр Садыгов и другие. Нас обвиняют в том, что, якобы, власти взяли нас в пожизненную аренду. Азербайджан должен обговорить с руководителями Facebook и других соцсетей вопрос о закрытии подобных профилей. У людей есть семьи, родственники, и допускать подобные действия нельзя. Как результат нашей встречи, мы должны довести подобные моменты до внимания руководства страны".

Касаясь поднятого А.Амашовым вопроса, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов призвал всех не обращать внимания на подобное: "Центр всего этого - Запад. Можете ли вы встретить подобные сайты и профили в западных государствах, касающиеся их лидеров? Если вы встретите подобное, я предложу удостоить этого человека самой высшей премии Азербайджана в области свободы печати. Газете "Guardian", проигравшей судебный процесс с королевской семьей Великобритании, запретили писать о королевской семье. Представьте, что бы произошло в случае запрещения какому-то органу медиа в Азербайджане писать о президенте и его семье? Как бы это расценили? Даже представителя по правам человека ООН и представителей ОБСЕ вынуждают выступать по поводу Азербайджана с позиции двойных стандартов.

Здоровая журналистика в Азербайджане всегда была и будет против таких лиц. Использующие в соцсетях оскорбительные выражения, тем самым демонстрируют свою сущность. Вы не обращайте на них внимания".

Исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли довел до внимания присутствующих, что мероприятия по случаю 140-летия национальной печати начнутся с Зардабского района - родины основоположника азербайджанской печати Гасан бека Зардаби.

Он отметил о проведении совместно с Национальным олимпийским комитетом конкурса для журналистов, связанного с первыми Европейскими играми, и заявил об обнародовании результатов в ближайшее время. В.Сафарли коснулся работ, направленных на поддержку печати в Азербайджане, и помощи, выделяемой фондом газетам. В.Сафарли сказал, что помощь в данном направлении будет продолжена и впредь.

А.Гасанов добавил, что, вне зависимости от того, с какого района начнутся юбилейные мероприятия, нужно определить последующие регионы, где будет отмечаться эта дата: "С учетом вопроса времени, нужно определить не районы, а регионы, где пройдут мероприятия. Процесс награждения журналистов также довольно сложный.

Мы представим список главе государства, который примет окончательное решение. Однако предложения будем ждать от вас. Относительно данных орденов и медалей существуют стандарты. Чтобы быть удостоенным медали "Тарагги" журналист должен заниматься плодотворной деятельностью как минимум 10 лет. При предоставлении журналистам квартир мы также постарались отдать предпочтение достойным.

Мы должны предоставить редакциям некоторые полномочия, чтобы они выдвинули свои предложения относительно вопроса о награждении. Глава государства периодически награждает журналистов за их заслуги, а в канун юбилеев этот список бывает еще более обширным.

Мы предусматриваем проведение мероприятий в регионах, организацию в Бакинском государственном университете научно-практической конференции. Могут быть также написаны некоторые статьи, связанные с развитием печати. Журналистика создает не историю, а хронику. Поэтому, выдвигайте свои предложения".

Главный редактор газеты "Шарг" Акиф Аширлы предложил провести в Тбилиси и Стамбуле мероприятия, приуроченные к 140-летию национальной печати.

А.Гасанов положительно расценил данное предложение: "Предложение может быть принято. Первые образцы нашей печати были изданы в Тбилиси, в Стамбуле издавалась эмигрантская литература. По мере возможности, эти предложения могут быть учтены. Нужно довести до внимания мира тот факт, что 140 лет назад был создан наш первый печатный орган и создана первая демократическая республика на Востоке. Среди стран, пытающихся преподнести нам уроки демократии, есть и такие, кто после нас предоставил женщинам избирательное право. Мы должны доказать обратное тем, кто пытается представить нас отсталыми, и показать всем место, которое занимает наш народ в современном мире".

На мероприятии было предложено создать Музей печати. А.Гасанов также коснулся работ, проделанных в связи с национальной печатью: "Нужно собрать оставшиеся образцы национальной печати и осветить их в электронных и других печатных органах".