Помощник президента Азербайджана: С нашей молодежью мы смотрим в будущее с оптимизмом

Баку. 10 ноября. REPORT/ "Азербайджанская молодежь является составной частью истории страны".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на посвященной 25-летию государственной независимости Азербайджана конференции на тему "Молодежь и государственная независимость: взгляд в будущее".

По его словам, за 25 лет азербайджанская молодежь претворила в жизнь немало успешных работ: "Она принимает активное участие в процессе государственного строительства. С уверенностью могу сказать, что смотря на молодежь, думаешь оптимистично. До прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева молодежь была жертвой амбициозной политики. В то время у истоков противостояния власти и общества стояла молодежь. В своем выступлении избранный в 1993 году председателем парламента Гейдар Алиев затронул вопрос по поводу молодежи. После прихода к власти Гейдар Алиев первым делом создал министерство молодежи и спорта, затем был учрежден день молодежи, подготовили различные государственные программы. Подобные работы бесчисленны".

Помощник президента отметил, что молодежная политика является одной из приоритетных сфер государственной политики Азербайджана: "На данный момент в Азербайджане существует поколение настоящих патриотов. Это очень важно. Сегодня сформировалась молодежь, привязанная к азербайджанской нации и государству. Азербайджанская молодежь должна усвоить мировую науку и применить ее в стране. Оказанная государством поддержка показывает, что молодежь готова представлять азербайджанское государство. Она и сейчас представляет ее. Эта молодежь сформировалась в годы независимости и с ней мы смотрим в будущее с оптимизмом".

А.Гасанов подчеркнул, что одним из достигнутых Азербайджаном за 25 лет успехов является воспитание патриотической молодежи: "Дальнейшее развитие Азербайджана в руках молодежи. Верим, что она справится с этим".