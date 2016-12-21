Помощник президента Азербайджана: Мы должны защитить от армян нашу культуру и историю

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Соседство одного народа с другим приносит ему дивиденды. Что же касается соседства с армянами, оно приносит народу Азербайджана опасность. Мы должны защитить от армян нашу культуру и историю. Для этого нужно вести пропаганду".

Как сообщает Report, об этом на презентации документального фильма "Ереван. Скрытые истины" ("İrəvan-gizlədilmiş həqiqətlər") заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что армяне фальсифицируют историю Еревана. Он отметил, что город Ереван имел особую роль в формировании этногенеза народа Азербайджана.

Помощник президента отметил, что иногда западные государства закрывают глаза на разрушение древних городов: "Иногда мы пытаемся объяснить истины исламофобским кругам. В виртуальном мире нам следует размещать в сотни раз больше информаций, нежели армяне. Мы должны усилить пропагандистскую работу".

А.Гасанов подчеркнул, что уступка армянам, на которую пошла Азербайджанская Демократическая Республика в начале 20-го века, была ошибкой: "И армяне уничтожили расположенные там памятники".